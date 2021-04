Brigitte Bardot protagonista di un doc animalista in onda su Sky Arte

L’iconica bellezza, la star del cinema, la donna che incarna lo spirito degli anni ’70 racconta per la prima volta la sua più grande ribellione: quella della lotta animalista. in onda il 16 aprile alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e in streaming su NOW

Quando, all’apice della sua carriera come attrice, Brigitte Bardot, star internazionale del cinema e bellezza ammirata globalmente, decise di abbandonare tutto per dedicarsi alla causa animalista rimasero tutti sotto shock. La Bardot, sempre una personalità controversa, per la prima volta racconta con una sua inedita ed esclusiva testimonianza tracciando con i suoi ricordi e immagini d’archivio un ritratto intimo: Brigitte Bardot, Eterna Ribelle, è il documentario in prima visione il 16 aprile alle 21.15 su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) e in streaming su NOW, dove si ripercorrono l’abbandono di fama e carriera in favore di un impegno profondo e di una dedizione infinita per la protezione degli animali