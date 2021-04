Emancipation, addio alla Georgia per il nuovo film di Will Smith

La nuova legge elettorale prevede delle regole di identificazione alquanto ferree per quanto concerne i voti per corrispondenza. Questo è stato uno degli elementi chiave degli attacchi dell’ex presidente USA Trump contro gli esiti delle votazioni che hanno premiato infine Joe Biden. In Georgia sarà limitato l’uso delle cassette di raccolta e verrà dato potere ai funzionari del consiglio elettorale statale, al fine di scavalcare i consigli locali. Per quanto possa sembrare improbabile, è ora considerato reato fornite cibo o acqua agli elettori in fila.

Il comunicato di Will Smith e Antoine Fuqua

Comunicato congiunto diffuso da Will Smith e Antoine Fuqua in relazione a “Emancipation”, loro prossimo film in lavorazione: “In questo momento la nazione sta fronteggiando la propria storia, lavorando per eliminare ciò che resta del razzismo istituzionale, così da raggiungere una vera giustizia razziale. Non possiamo fornire sostegno economico a un governo che promulga leggi di voto regressive, progettate per limitare l’accesso degli elettori. Le nuove leggi in Georgia ricordano gli impedimenti al voto che vennero approvati alla fine della Ricostruzione per impedire a molti americani di esprimere il proprio voto. Ci sentiamo costretti a spostare la nostra produzione cinematografica dalla Georgia a un altro stato”.

Un cambio di Stato che comporterà una spesa ulteriore alla produzione di ben 15 milioni di dollari. Le riprese dovrebbero effettuarsi in Louisiana, dove gli eventi narrati nella sceneggiatura hanno realmente avuto luogo.

Emancipation, la trama

Will Smith interpreterà Peter, uno schiavo riuscito a fuggire da una piantagione dopo essere stato frustato quasi a morte. Ha così inizio un lungo e tortuoso viaggio verso nord, dove si unisce all’esercito dell’Unione.

Durante una visita medica mostrò la propria schiena martoriata. Venne scattata una foto, con particolare attenzione a una frustata che quasi gli costò la vita. Un’immagine nota come “la schiena flagellata”, pubblicata nel 1863 dall’Independent, divenuta simbolo della barbarie della schiavitù in America.