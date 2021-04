Una sala chiusa per le norme di restrizione anti-contagio ha comunque scelto di proiettare senza pubblico il film cult che per 43 anni è stato in cartellone ogni sabato sera. Si tratta del Clinton Street Theater di Portland, il cinema più vecchio dello stato dell’Oregon

Dato che negli ultimi 43 anni la pellicola cult diretta da Jim Sharman nel 1975 è stata proiettata ogni sabato sera, Nathan Williams ha voluto continuare comunque la sua decennale tradizione, nonostante l’emergenza sanitaria. Ma non ha minimamente violato le norme anti contagio: poiché i cinema sono stati chiusi il 15 marzo 2020 a causa della pandemia, lui ha continuato a proiettare e a guardare da solo The Rocky Horror Picture Show.

Il proprietario del cinema statunitense Clinton Street Theater di Portland, in Oregon, non si è sottomesso al Coronavirus: ha proiettato il film The Rocky Horror Picture Show per ben 54 settimane nella propria sala cinematografica vuota.

“È stata una piccola cosa ma è stato come dare un senso di speranza. Questo è ciò che era normale. La normalità era proiettare Rocky Horror ogni sabato sera e così è stato”, ha affermato il proprietario e gestore della sala cinematografica. E The Rocky Horror Picture Show chiaramente è stato il primo film offerto al pubblico quando il Clinton Street Theatre ha riaperto i battenti lo scorso 3 aprile.

The Rocky Horror Picture Show

The Rocky Horror Picture Show è la pellicola di culto tratta dallo spettacolo teatrale The Rocky Horror Show del 1973, di Richard O'Brien, sceneggiatore e autore delle musiche (scritte e usate per lo spettacolo e poi confluite anche nel film).

O'Brien appare nel film anche come interprete: il suo personaggio è quello del servitore Riff Raff.



Nel 2005 la pellicola è stata scelta per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti.