Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 12 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 12 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Divorzio a Las Vegas, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Giampaolo Morelli e Andrea Delogu in una commedia. Una coppia torna in Nevada per cancellare le nozze celebrate a 18 anni.

FBI – Due agenti impossibili, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Omar Sy e Kad Merad in una commedia poliziesca. Due vecchi colleghi di lavoro tornano a indagare insieme.

Immaturi, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Raoul Bova e Ambra Angiolini in una commedia corale. Alcuni ex compagni di scuola sono costretti a rifare l’esame di maturità.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Blake Lively in una love story soprannaturale di una donna che smette di invecchiare.

Lettere da Berlino, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Thriller drammatico che racconta la storia di una coppia di coniugi che sfidò Adolf Hitler in pieno nazismo.

Film di azione da vedere stasera in tv



La fratellanza, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Nicolaj Coster-Waldau in un action carcerario. Un broker di Wall Street entra a far parte di un pericolo gruppo di detenuti violenti.

Primal, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Nicolas Cage in un film di azione. Un criminale apre le gabbie e libera animali selvaggi su una nave.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film tratto dai fumetti DC Comics con Zachary Levi. Un bambino viene scelto da un mago per custodire poter incredibili.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Ad astra, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Brad Pitt protagonista di uno sci-fi nel quale un astronauta viene incaricato di ritrovare il padre, perso su Nettuno.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Dolittle, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Robert Downey Jr. in un’epica avventura. Un dottore in grado di parlare con gli animali si avventura in una missione su un’isola deserta.

Film poliziesco da vedere stasera in tv



Il filo nascosto, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Daniel Day-Lewis nell’ultimo film della carriera che racconta la storia di un celebre stilista nella Londra degli anni ’50.

The accountant, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Ben Affleck è un genio matematico con una personalità ossessiva che si occupa di gestire il patrimonio di grandi criminali.

Film thriller da vedere stasera in tv



Mio figlio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Melanie Laurent in un thriller francese. Un padre si mette da solo alla ricerca dei rapitori di suo figlio.

Elle, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Isabelle Huppert nel film di Paul Verhoeven. Una donna è costretta a iniziare un gioco pericoloso per scoprire chi l’ha violentata.

Film biografico da vedere stasera in tv



Il diritto di opporsi, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Michael B. Jordan e Jamie Foxx in un biopic. Un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore che ricevono condanne ingiuste.

I programmi in chiaro



La fuggitiva, ore 21:25 su Rai 1



Vittoria Puccini in un’adrenalinica serie tv. Una donna, ingiustamente accusata di omicidio, deve fuggire per cercare la verità.

Troppo napoletano, ore 21:20 su Rai 2



Gigi & Ross e Serena Rossi in una commedia ambientata nei quartieri popolari di Napoli.

Report, ore 21:00 su Rai 3



Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:20 su Rete 4



Programma televisivo che si occupa di trattare, con ospiti e approfondimenti, i principali temi della politica.

L’Isola dei Famosi 2021, ore 21:20 su Canale 5



Ilary Blasi conduce l’edizione di quest’anno del reality che porta i vip italiani su un’isola deserta.

Fast & Furious 5, ore 21:20 su Italia 1



Quinto capitolo dell’ormai arcinota saga con protagonisti Vin Diesel e il compianto Paul Walker.

Black Rain – Pioggia sporca, ore 21:20 su La7



Film di Ridley Scott con Andy Garcia e Michael Douglas. Due detective collaborano per prendere un mafioso fuggiasco.

Alessandro Borghese – 4 ristoranti, ore 21:30 su TV8



Lo chef Alessandro Borghese torna con il suo programma più famoso, arrivato ormai alla sesta stagione.

Il Monaco, ore 21:25 su Nove



Sean Williams Scott in un film d’azione. Un monaco dà a un giovane una pergamena con poteri straordinari.