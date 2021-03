Inheritance, un sorprendente thriller fra segreti e bugie

Lauren Monroe (Lily Collins), stella nascente nell'ufficio del procuratore distrettuale di New York, ha avuto una vita perfetta finché la notizia improvvisa della morte del padre non sconvolge la sua esistenza. Lauren riceve in eredità una piccola parte del patrimonio insieme a una busta misteriosa che contiene le indicazioni per arrivare a un bunker segreto. Al suo interno, Lauren scopre la presenza Morgan (Simon Pegg), un uomo prigioniero di suo padre da 30 anni. Incerta sul da farsi, Lauren decide di aiutare Morgan prendendosi segretamente cura di lui in modo da scoprire la situazione incomprensibile che suo padre ha lasciato dietro di sé. Quando l’uomo inizia a rivelare segreti oscuri sulla sua famiglia, Lauren si rende conto di essere pedina in una rete mortale di bugie, omicidi e manipolazioni, che rischia di mettere in pericolo la vita della sua famiglia.