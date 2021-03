L’artista è scomparso a 87 anni "per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco", ha fatto sapere la moglie Sonia alla rivista Deadline. Nel 1967 era stato candidato all’Oscar come miglior attore non protagonista per il film “Chi ha paura di Virginia Woolf?”. Poi I successi nelle sitcom tv “Just Shoot Me!”, “Retired at 30” e “The Goldbergs” Condividi:

È morto il 23 marzo all’età di 87 anni l’attore americano George Segal, vincitore di un Golden Globe e nominato agli Oscar del ’67. L’artista è deceduto "per complicazioni dovute a un intervento chirurgico di bypass cardiaco", ha detto la moglie Sonia alla rivista Deadline. Era noto anche per i suoi ruoli in televisione, principalmente nelle sitcom: dal 2013 interpretava il ruolo di Albert “Pops” Solomon in The Goldbergs.

Il debutto Segal debutta nel 1961 nel film Giorni senza fine di Phil Karlson, poi partecipa a grandi produzioni come Il giorno più lungo (1962) e La nave dei folli (1965). L’esordio da protagonista è con Qualcuno da odiare (1965) di Bryan Forbes, mentre l'anno successivo viene dato in prestito dalla Columbia Pictures alla Warner Bros per il film Chi ha paura di Virginia Woolf? (1966) di Mike Nichols, per cui ottiene una candidatura all'Oscar come miglior attore non protagonista.

Il successo negli anni Settanta Artista poliedrico, Segal nei primi anni Settanta partecipa a pellicole di buon successo: dalle commedie romantiche come Il gufo e la gattina (1970) di Herbert Ross, in coppia con Barbra Streisand, e Un tocco di classe di Melvin Frank, con Glenda Jackson (1973) - film per cui vince un Golden Globe - a dark comedy come California Poker di Robert Altman (1974) e Senza un filo di classe (1970) di Carl Reiner, fino a commedie d'azione come La pietra che scotta (1972) di Peter Yates, dove duetta con Robert Redford.