Don’t Peek, il corto horror di Animal Crossing diventerà un film

Il cortometraggio dell’orrore scritto e diretto da Julian Terry in cui una ragazza sta giocando al videogioco "Animal Crossing: New Horizons" su una console Nintendo Switch quando improvvisamente un personaggio del videogame fa irruzione nel mondo reale diventerà una pellicola cinematografica. A dirigerla sarà "il maestro dell’adrenalina", il regista russo Timur Bekmambetov

Un gioiellino della durata complessiva di soli sei minuti e 45 secondi che Julian Terry ha girato in piena quarantena, realizzato con sole tre persone e servendosi di una fotocamera Blackmagic, come lo stesso autore ha descritto nella didascalia a corredo del suo corto.

Scritto e diretto da Julian Terry, il corto Don’t Peek racconta la storia di una ragazza (interpretata da Katie Cetta) che gioca di notte al videogioco Animal Crossing: New Horizons su una console Nintendo Switch. Chiaramente da sola, come in ogni opera dell’orrore che si rispetti… Quando improvvisamente un personaggio del videogame fa irruzione nel mondo reale.

Il regista Timur Bekmambetov

Il regista che firmerà il progetto di Don’t Peek per il grande schermo sarà Timur Bekmambetov, come riporta il magazine Deadline.

Il regista russo è considerato un maestro del genere adrenalinico. Dal thriller Wanted con Angelina Jolie ad Abraham Lincoln: Vampire Hunter fino al live-action Hardcore Henry del 2015, le sue prove cinematografiche hanno sempre una controindicazione, anzi due: tachicardia e fiato mozzato.

Nella sua cinematografia non mancano all’appello nemmeno titoli del genere horror, quello a cui il nuovo film si ascriverà.

Stiamo parlando di Unfriended e del suo sequel Unfriended: Dark Web del 2018. Come ben sappiamo, tutte le volte che si parla di un sequel significa che l’originale è stato un successone, quindi Unfriended parla da solo (soprattutto con quella sua Parte Seconda).

Oltre a occuparsi della regia, Timur Bekmambetov produrrà il film attraverso la sua società di produzione, la Bazelevs.

Questa non è la prima volta che il regista russo produce un film tratto da un cortometraggio presente sulla celebre piattaforma video. Già Hardcore Henry, prodotto dallo stesso Bekmambetov, era l’adattamento di uno short film presente su YouTube.



E, allo stesso modo, per l’autore del corto Don’t Peek, Julian Terry, non è la prima volta che si parla di uno short diventato lungometraggio per il grande schermo: anche i suoi They Hear It e Whisper sono diventati pellicole proiettate in sala.