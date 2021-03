War Magician, Benedict Cumberbatch sarà il protagonista

Jasper Maskelyne, il film diretto da Colin Trevorrow

approfondimento

Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch parla di Sam Raimi

Colin Trevorrow sarà alla regia del film basato sul libro di David Fisher che ha raccontato la storia dell’illusionista britannico che ha utilizzato la magia per sconfiggere Erwin Rommel nel corso della Seconda Guerra Mondiale, la sceneggiatura sarà curata da E. Nicholas Mariani.

Benedict Cumberbatch (FOTO) avrà quindi il compito di rivestire i panni dell’illusionista che nel corso degli anni ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con la sua storia. Per quanto riguarda la data di distribuzione, non ci sono ancora notizie, non resta quindi altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi futuri legati alla pellicola.