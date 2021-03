Tiger King: in arrivo un un nuovo documentario su Joe Exotic

Louis Theroux, celebre documentarista della BBC, ha in cantiere un nuovo documentario su Joe Exotic, il famoso imprenditore, allevatore e criminale statunitense condannato a 22 anni di reclusione nel 2019 dopo essere stato ritenuto colpevole di svariati crimini tra cui abuso di animali. Era il proprietario e gestore di uno zoo di animali esotici in Oklahoma in cui allevava parecchie tigri, motivo per cui è stato ribattezzato con il soprannome di Tiger King

Il documentarista britannico-statunitense Louis Theroux tornerà negli Stati Uniti per raccontare nuovamente e in maniera ancora più approfondita ciò che già aveva svelato al mondo nel suo documentario televisivo per la BBC dal titolo America's Most Dangerous Pets , uscito nel 2011. Joe Exotic era infatti apparso nello show di Theroux che trattava dell’insolita scelta di tanti statunitensi di scegliere come animali "domestici" belve esotiche quali tigri, scimpanzé, orsi e leoni.

Al secolo Joseph Maldonado-Passage, si tratta dell’imprenditore, allevatore e criminale statunitense condannato a 22 anni di reclusione nel 2019 dopo essere stato ritenuto colpevole di svariati crimini tra cui abuso di animali. Era il proprietario e gestore del Greater Wynnewood Exotic Animal Park in Oklahoma, uno zoo di animali esotici in cui allevava molte tigri, motivo per cui si è guadagnato l’appellativo di Re delle tigri, appunto.

Il famoso documentarista della BBC Louis Theroux ha in cantiere un nuovo documentario che torna sulla storia di Joe Exotic, da tutti conosciuto come Tiger King.

Il nuovo documentario su Tiger King di Louis Theroux

Si intitolerà Louis Theroux: The Cult of Joe Exotic ed è stato commissionato al documentarista ancora una volta dalla BBC Two, a dieci anni di distanza da quella prima volta in cui Theroux incontrò Joe Exotic durante le riprese del suo America’s Most Dangerous Pets.

La mini docuserie Tiger King: Murder, Madness, and Mayhem



Joe Exotic è diventato molto famoso (tristemente famoso, s’intende) con Tiger King: Murder, Madness, and Mayhem, la docu-miniserie televisiva statunitense prodotta e distribuita da Netflix nel 2020 che racconta la storia del criminale accusato di abuso e sfruttamento di animali esotici e selvatici.



“Questa è una di quelle storie tipicamente americane, che si svolgono nel cuore dell’Oklahoma, con un cast di personaggi quasi troppo colorati e incredibili per essere veri. Ho trascorso otto o nove giorni a girare al parco nel 2011, nel corso di tre visite separate. Avevo dimenticato quanto materiale avevamo girato fino a quando non l’ho rivisto. Da allora la storia è diventata più strana e più grande, e tornando indietro alla fine dello scorso anno ho scoperto un dramma della vita reale che mi ha portato in direzioni che non avrei mai potuto aspettarmi”, ha dichiarato Theroux, come riporta The Hollywood Reporter.