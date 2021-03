I segreti delle balene: il trailer del docu di National Geographic

Il video che anticipa ciò che vedremo nel docu in quattro parti (in cui ci sarà la famosa attrice Sigourney Weaver a fare da Cicerone) è un assaggio succulento dell’avventura che l’acclamato Explorer e fotografo di National Geographic, Brian Skerry, ci offrirà. Il documentario sarà disponibile in streaming su Disney+ giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata della Terra Condividi:

Disney+ ha diffuso in rete il trailer de I segreti delle balene, il documentario in quattro parti firmato National Geographic che ci accompagnerà mano per mano in un emozionante viaggio oceanico, con la voce narrante di Sigourney Weaver.



Se la celebre attrice ci farà da Cicerone, l’acclamato Explorer e fotografo di National Geographic, Brian Skerry, sarà invece il nostro Virgilio, per citare la guida del divino viaggio dantesco... Sarà lui a farci conoscere il mondo misterioso, affascinante e forse divino, per tornare a Dante, in cui vivono cinque specie di balene.



I segreti delle balene ci porta a scoprire l’habitat di orche, megattere, beluga, narvali e capodogli e, oltre all'habitat in sé, tutto ciò che ruota attorno alla vita di questi animali dal fascino indescrivibile. Anzi: descrivibile eccome, basta guardare questo trailer per capire come National Geographic sia riuscito a illustrarcelo divinamente (e tre!).



La capacità di comunicazione incredibile delle balene

Il documentario si sofferma sui due aspetti che rendono i cetacei creature uniche nel loro genere, ossia la capacità di comunicare e la struttura sociale di cui entrano a fare parte.

Le balene stringerebbero infatti legami di amicizia e di amore tali da durare tutta la vita (e in questo balena batte uomo 1 a zero). Ma non solo: tramandano ai propri cuccioli le tradizioni, dando loro una vera e propria eredità del clan. E soffrono, soffrono dannatamente per la morte dei propri cari, come gli studi, le ricerche e lo stesso documentario del National Geographic ci rivelano.



I segreti delle balene è stato girato nel corso di 3 anni e in 24 località diverse, sparse in tutto il mondo.

Sarà un viaggio che ci farà scoprire quanto le balene siano simili al genere umano, meravigliosamente complesse e profonde come sono. La profondità di questa specie animale, infatti, non è solo quella in cui abitano ma anche quella d’animo, se così possiamo dire. Ci perdonerà Brian Skerry! Senz'altro lo faranno le balene, comprensive e "umane" come si rivelano in questo capolavoro...