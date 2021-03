Sky Cinema Collection Crime, il crimine è servito

Per la gioia degli appassionati, da sabato 13 a venerdì 19 marzo il canale 303 di Sky si tinge di rosso sangue e si trasforma in Sky Cinema Collection Crime , con una programmazione dedicata ad alcuni dei più popolari film del genere.

approfondimento

I 30 migliori film thriller

In scaletta ci sono pellicole come Nella morsa del ragno, thriller ad alto tasso di colpi di scena con un eccezionale Morgan Freeman nei panni di un investigatore-psicologo alle prese con il rapimento della figlia di un importante uomo politico. O ancora, come Hannibal Lecter – Le origini del male, in cui si ripercorre l’adolescenza del più celebre cannibale del grande schermo, qui interpretato da Gaspard Ulliel.



Tra gli altri titoli in programmazione troviamo poi La tela dell’assassino, con Samuel L. Jackson, Andy Garcia e Ashley Judd, La ragazza nella nebbia e L’uomo del labirinto, tratti dai libri di e diretti da Donato Carrisi, con Toni Servillo nel ruolo dell’ispettore Vogel, e ancora Hollywoodland con Adrien Brody e Ben Affleck (premiato al Festival di Venezia con la Coppa Volpi per il miglior attore), in cui si racconta della misteriosa morte di George Reeves, interprete del primo Superman televisivo.



Tutti i titoli sono disponibili anche nella collezione on demand, insieme ad altri film provenienti da Premium Cinema, tra cui La legge del crimine con Jean Reno e L’ultima missione con Daniel Auteuil.