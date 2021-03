Il Cinemaniaco incontra il cast di Genitori vs Influencer

Martedì 16 marzo alle 13.30 negli studi di Sky si terrà la registrazione de Il Cinemaniaco incontra "Genitori vs Influencer – Il cast". Gianni Canova intervisterà la regista Michela Andreozzi e gli interpreti Fabio Volo, Ginevra Francesconi e Giulia De Lellis, collegati da remoto. Il programma andrà in onda lunedì 29 marzo alle 20.45 su Sky Cinema Uno. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta Zoom

CLICCA QUI PER REGISTRARTI E PARTECIPARE ALL' EVENTO CON ZOOM

"Sono felice di poter offrire alle famiglie un piccolo momento di svago stando seduti sul proprio divano. Genitori VS influencer è la mia commedia più family, quindi in qualche modo anche la più adatta ad essere vista da genitori e figli insieme. Voglio considerare questo film come il mio regalo di Pasqua per tutto il pubblico che ama il cinema"

Con queste parole la regista Michela Andreozzi ha presentato il suo nuovo film, scritto a quattro mani con Fabio Bonifacci. Una pellicola per famiglie che racconta la storia di un padre single alle prese con la figlia adolescente. Nel cast Fabio Volo, la giovanissima Ginevra Francesconi (The Nest – Il nido, Famosa) e Giulia De Lellis. Insieme a loro anche Paola Tiziana Cruciani, Nino Frassica, Paola Minaccioni, Massimiliano Vado, Michela Andreozzi e con l’amichevole partecipazione di Massimiliano Bruno.

Genitori vs Influencer andrà in onda il 4 aprile, giorno di Pasqua in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su NOW TV.