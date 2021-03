Russell Crowe interpreterà il pittore Mark Rothko in un film

The Hollywood Reporter ha rivelato che l’attore interpreterà l’artista nella prossima pellicola diretta dalla regista Sam Taylor-Johnson e che non sarà il solito biopic a cui il fiume in piena di film biografici ci ha abituato: Rothko (così si intitolerà) racconterà sì la vita e la carriera del pittore ma il focus principale sarà dedicato a sua figlia Kate.

La pellicola Rothko, un biopic sui generis



Il film si baserà su The Legacy of Mark Rothko, libro che parla dei tentativi della figlia dell’artista di sottrarre le opere paterne dalle mani di tutti coloro che, dopo la sua scomparsa, hanno cercato di impadronirsi della sua collezione in maniera fraudolenta e truffaldina.



Oltre a Russell Crowe, tante altre star di Hollywood faranno parte del cast stellare: Aaron Taylor-Johnson (marito della regista che ha già collaborato con la consorte per il suo biopic su John Lennon, Nowhere Boy), Michael Stuhlbarg, Jared Harris e Aisling Franciosi, quest’ultima nei panni della figlia Kate.



Rothko sarà quindi una pellicola che tratterà di arte ma, prima ancora, di onestà (intellettuale e non solo) e di amore filiale, quello che per tutta la vita così come per tutto il film guiderà Kate nella sua missione, quella di portare avanti l’eredità culturale del celeberrimo papà. Non solo quindi un’eredità economica quella che intende salvare lei: prima di tutto è un’eredità appunto culturale, artistica, di valori. Ed esistenziale.



Russell Crowe si calerà in un personaggio lontano da quella galleria di ruoli che il divo ha collezionato fino a ora. Anche a livello fisico, dovrà presumibilmente sottoporsi a un certo dimagrimento per vestire i panni dell’esile pittore statunitense.