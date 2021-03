Maratona Berlinale, l'appuntamento per i veri amanti del grande cinema

In occasione del Festival di Berlino, Sky Cinema Due manda in onda dalle 9 del mattino di domenica 7 marzo fino a notte fonda una selezione di titoli premiati nelle precedenti edizioni, dalla prima visione di Volevo Nascondermi a Favolacce, passando per Jackie Brown e Dead Man Walking

Per l’occasione, Sky Cinema Due ha previsto una Maratona Berlinale per domenica 7 marzo a partire dalle 9 del mattino fino a notte fonda. Una vera e propria abbuffata non stop dei grandi titoli che hanno segnato il cinema degli ultimi decenni.

Dal 1° al 5 marzo, si svolgerà in formato virtuale, per via delle restrizioni causate dalla pandemia, la 71ª edizione del Festival di Berlino , una delle rassegne cinematografiche più prestigiose non solo d’Europa, ma anche del mondo.

Volevo nascondermi, la trama del film

Tra i titoli in programmazione spicca senza dubbio la prima visione tv dell’apprezzatissimo Volevo nascondermi, con protagonista un Elio Germano in stato di grazia nei panni dell’eccentrico pittore Antonio Ligabue. Questa incredibile performance gli è valsa l’Orso d’argento per il miglior attore allo scorso Festival di Berlino.



Tra i film che faranno parte della maratona si segnalano altre pellicole italiane come Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, sempre con Elio Germano, che si è aggiudicata il premio per la Miglior sceneggiatura nel corso dell’edizione 2020, e Primo amore di Matteo Garrone, vincitore del riconoscimento per la Miglior colonna sonora nel 2004.



Non mancano poi i cult del cinema internazionale come Tre colori – Film bianco, secondo capitolo della celebre trilogia del polacco Krzysztof Kieslowski, premio per la Miglior regia nel 1994, o ancora come Dead Man Walking – Condannato a morte di Tim Robbins, con Susan Sarandon e Sean Penn (quest’ultimo premiato come Miglior attore nel 1996). O ancora Jackie Brown di Quentin Tarantino, con Samuel L. Jackson vincitore sempre come Miglior attore nel 1998.



Quella che aspetta gli appassionati di cinema è insomma una vera e propria maratona da seguire dall’inizio alla fine, degna del tanto ambito Orso d’oro.