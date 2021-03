Sky Cinema Collection – War, arriva il grande cinema di guerra

Da lunedì 1° a domenica 7 marzo sul canale 303 di Sky vanno in onda i cult che meglio hanno raccontato l’esperienza bellica, da Quella sporca dozzina a Zero Dark Thirty, passando per Platoon. Le pellicole saranno anche disponibili On Demand nella Collezione War

Si parla di pellicole ormai leggendarie come Quella sporca dozzina di Robert Aldrich, con un cast eccezionale che include, fra gli altri, Lee Marvin, Charles Bronson, Ernest Borgnine, John Cassavetes e Donald Sutherland. Entrato nella storia del cinema, il film ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale segue le vicissitudini di un maggiore a cui è stato assegnato un manipolo di “pendagli da forca” per portare a termine una missione suicida.

Grandi classici, cult, successi recenti: non ci sarà scampo per nessuno. La selezione sarà infatti ampia ed eterogenea, così da raccontare l’esperienza bellica senza filtri e da ogni angolatura.

In programmazione c’è poi un vero e proprio capolavoro come Platoon di Oliver Stone, con Charlie Sheen, Willem Dafoe e Tom Berenger. Premiata con ben quattro premi Oscar, fra cui Miglior film e Miglior regia, quest’opera imponente e spietata racconta di un ragazzo che parte volontario per il Vietnam, per scontrarsi in breve con l’orrore di un conflitto senza senso.



Zero Dark Thirty, Black Hawk Down, La grande fuga: questi, giusto per citarne alcuni, gli altri titoli in programmazione. O ancora, se per caso non bastasse, il recentissimo Midway di Roland Emmerich e l’avvincente Fury con Brad Pitt e Shia LaBeouf.



Tutti i film in programmazione sono disponibili a partire dal 1° marzo anche On Demand all’interno della Collezione War, assieme a una serie di altri grandi titoli provenienti da Premium Cinema, come Dunkirk di Christopher Nolan, La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson e Lettere da Iwo Jima di Clint Eastwood.