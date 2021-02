Golden Movies, una Collezione da premio

In occasione della cerimonia di premiazione dei Golden Globe, dal 28 febbraio sarà disponibile On Demand la Collezione dedicata ai film premiati nelle categorie Miglior film drammatico, commedia e straniero

La Collezione Golden Movies include alcuni grandi titoli premiati all’interno di tre delle categorie più importanti, ovvero: Miglior film drammatico, Miglior film commedia o musicale, Miglior film straniero.



La prima tornata, quella dedicata ai film drammatici, include cult come E.T. – L’extraterrestre di Steven Spielberg, premiato nel 1983; il toccante Schindler’s List, sempre di Spielberg, premiato nel 1994; il biopic The Aviator di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio nei panni di Howard Hughes (vincitore ai Golden Globe nel 2005); Espiazione di Joe Wright, melodramma che vede nel cast tre giovani talenti come Keira Knightley, Saoirse Ronan e James McAvoy (premiato nel 2008).