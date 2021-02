Netflix: Spike Lee produrrà Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu

Dietro la macchina da presa ci sarà Stefon Bristol, dopo il successo di “See You Yesterday” Condividi:

Un nuovo progetto per Spike Lee, che prosegue la propria collaborazione con Netflix. Il celebre regista, infatti, produrrà “Gordon Hemingway & The Realm of Cthulhu”. Una pellicola basata sulla sceneggiatura originale di Hank Woon. Spike Lee non sarà dietro la macchina da presa, limitandosi alla fase di produzione, insieme con Lloyd Levin e Beatrix Levin, che lo hanno affiancato nel progetto “Da 5 Bloods”, nominato come miglior film nel 2020 dal National Board of Review.

Il regista scelto è Stefon Bristol, giovane talento che ha proprio Spike Lee come mentore, avendo studiato presso la New York University, frequentando il Graduate Film program. Lee lo ha scelto come assistente alla regia in "BlacKkKlansman" e lo ha aiutato nella produzione del suo film d'esordio (scritto e diretto da Bristol) "See You Yesterday". Questo è stato un grande successo, premiato agli Independent Spirit Award per la miglior sceneggiatura prima. Un vero talento in termini di scrittura, che non ha semplicemente accettato la sceneggiatura di Woon. Vi ha infatti aggiunto alcune modifiche, fino a raggiungere il risultato finale che verrà poi girato.