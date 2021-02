Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 20 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 20 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film biografico da vedere stasera in tv



Capone, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Tom Hardy interpreta Al Capone negli ultimi anni della sua vita, ripercorrendo il suo passato per sfuggire alla demenza senile.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Parole d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Richard Gere e Juliette Binoche in un film che esplora le difficoltà familiari di una coppia con una bambina.

Primo amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Matteo Garrone dirige un film drammatico in cui un orafo, ossessionato dalla magrezza femminile, costringe la sua ragazza a una dieta distruttiva.

Film commedia da vedere stasera in tv



Grand Budapest Hotel, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Capolavoro di Wes Anderson vincitore di 4 Premi Oscar, con un grande cast capitanato da Ralph Fiennes.

Alla ricerca di mamma Natale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Mira Sorvino in una commedia a stampo natalizio. Mamma Natale vola in America per aiutare una bambina: Santa Claus dovrà seguirla.

Figli, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi in un film sulla difficoltà delle coppie di crescere i figli.

Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Primo film della trilogia comico-poliziesca che ha reso famoso Eddie Murphy. Un poliziotto indisciplinato indaga sulla morte di un amico.

Pitch Perfect 2, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Sequel del fortunato film “Pitch Perfect” con Anna Kendrick. Stavolta le Bellas si esibiranno per il presidente degli Stati Uniti.

Tutta colpa del Paradiso, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Francesco Nuti e Ornella Muti in un film diretto dallo stesso attore e regista. Un uomo esce dalla prigione dopo 5 anni e si mette alla ricerca del figlio.

Film di azione da vedere stasera in tv



Assassination Games, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Jean-Claude Van Damme in un film in cui un noto killer stringerà alleanza con un rivale per eliminare un boss del narcotraffico.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Il signore degli anelli – Le due Torri, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Secondo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di Tolkien, con Viggo Mortensen.

Film di guerra da vedere stasera in tv



Squadrone 303 – La grande battaglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Avvincente storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un esercito di piloti polacchi combatte al fianco degli inglesi contro i nazisti.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Scarpette rosse e i 7 nani, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Rivisitazione grottesca della fiaba di Biancaneve in questo divertente film d’animazione di Jin Kim.

Film thriller da vedere stasera in tv



Extortion, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Danny Glover in un thriller ambientato nel Mar dei Caraibi. Ricattato da un pescatore, un medico dovrà cercare di salvare la sua famiglia.

I programmi in chiaro



A grande richiesta, ore 21:20 su Rai 1



Veronica Pivetti e Paolo Comencini alla conduzione di un varietà che unisce musica e amore.

FBI, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv incentrata sul funzionamento interno dell’ufficio dell’FBI di New York, pronto per combattere il crimine.

Confusi e felici, ore 21:45 su Rai 3



Claudio Bisio e Marco Giallini in una commedia. Uno psicanalista abbandona la sua professione ma i suoi pazienti cercheranno di fargli cambiare idea.

Chi trova un amico trova un tesoro, ore 21:20 su Rete 4



Bud Spencer e Terence Hill si mettono alla ricerca di un tesoro ma non sono soli nell’impresa.

C’è posta per te, ore 21:20 su Canale 5



Maria De Filippi torna con C’è posta per te, format televisivo che aiuta il confronto tra persone tramite l’espediente della posta.

Minions, ore 21:20 su Italia 1



Spinoff della saga di Cattivissimo Me con le simpatiche creature cercano il padrone ideale da servire.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:18 su La7



Licia Colò attraversa alcuni dei posti più sensibili e belli del pianeta ma anche quelli più a rischio.

Fragranza d’amore, ore 21:30 su TV8



Dopo la morte del padre, proprietario di un’azienda di profumi, una ragazza cerca l’ingrediente giusto per un nuovo prodotto.

Jeffrey Epstein – Chi ha ucciso il mostro?, ore 21:25 su Nove

Il 10 agosto del 2019, il miliardario Jeffrey Epstein venne trovato morto nella sua cella dopo una vita colma di accuse e misteri.