Il proposito (sempre se la Pandemia e le varianti Covid lo permetteranno ( AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA ) ) è quello di svolgere la kermesse in presenza, presso l'Auditorium Parco della Musica e numerosi altri luoghi e istituzioni della Capitale.

Come annunciato dal direttore Artistico, Antonio Monda, d'intesa con Laura Delli Colli, presidente della Fondazione Cinema per Roma, sono state rivelate le date della sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma si terrà dal 14 al 24 ottobre 2021

approfondimento

Festa del cinema di Roma, tutti i look sul red carpet

Insomma nessun slittamento per la Festa del cinema , che si è svolta, pur tra numerose limitazioni, anche nel 2020.

Il Festival resta nella tradizionale collocazione di metà ottobre. La speranza è che l'emergenza coronavirus sia in fase di risoluzione. Tuttavia, va ricordato che l'Auditorium attualmente è stato trasformato in un centro per i vaccini anti Covid.