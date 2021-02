Hercules, il live action potrebbe lanciare una nuova saga

Disney prosegue il progetto dei live-action dei suoi film d’animazione cult, da “Mulan” ad “Aladdin”, da “Il Re Leone” a “ Hercules ”. Quest’ultimo è in fase di realizzazione, con Dave Callaham alla sceneggiatura, avendo il compito di proporre qualcosa di nuovo e intrigante, che non ripercorra in maniera fedele quanto già visto e amato al cinema nel 1997.

Alla produzione vi sono due nomi molto cari ai fan della Marvel, Joe e Anthony Russo. Sono loro che hanno iniziato a diffondere le prime news sul progetto. Gli appassionati del film d’animazione hanno da subito fatto sentire la propria voce, chiedendo che il ruolo di Filottete andasse a Danny DeVito, doppiatore originale del film.

Hercules si trasformerà in una saga?

Joe Russo è stato ospite del podcast “Lights, Camera Barstool”, spiegando la sua idea per questo progetto. I fan potrebbero ritrovarsi a dover gestire l’hype dell’annuncio ufficiale di un “Hercules-verse” tra qualche tempo: “La sceneggiatura sarà completata nel corso di una settimana. Abbiamo impiegato molto tempo per scriverla. È un film molto importante per me e i miei figli, che lo hanno guardato da piccoli. Siamo emotivamente legati alla sua storia. Vogliamo studiare con attenzione il modo per espanderlo, sfruttando tutte le possibilità narrative che offre”.

Russo svela come si intenda costruire un mondo narrativo che parta dalla storia nota, per poi espandersi ulteriormente e analizzare nel dettaglio le vicende di altri personaggi secondari, magari tra passato e futuro rispetto alle gesta dell’eroe: “Non è questo che il pubblico desidera? Qualcosa di davvero cool, nel quale perdersi per circa 10 anni. La nostra missione è fare in modo che possano vivere questo tipo d’esperienza. È però ancora presto per dirlo”.

Non è da escludere, dunque, un progetto in fase embrionale dedicato alla mitologia greca. Le possibilità sarebbero innumerevoli, considerando la vastità del materiale a disposizione.