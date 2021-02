Richard Jewell, il coraggio di essere un eroe

Lunedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection va in onda in prima tv il più recente lavoro del Maestro Clint Eastwood, con protagonista un incredibile Paul Walter Hauser

I veri eroi non chiedono nulla in cambio dele loro incredibili azioni. Né gloria, né denaro, né riconoscenza. Ma di certo non si aspetterebbero di essere ripagati del loro coraggio con accuse infamanti. Eppure è quello che è successo ormai venticinque anni fa a una guardia di sicurezza, come è raccontato in Richard Jewell di Clint Eastwood.



La più recente fatica del Maestro Clint Eastwood va in onda in prima tv lunedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Collection, all’interno della rassegna dedicata proprio al regista e attore, che dal 13 al 19 vedrà il canale 303 di Sky riproporre alcuni dei suoi film più amati.