A maggio anche in Italia l'autobiografia di Matthew McConaughey

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar. FOTO

500 mila copie vendute in un mese, l'autobiografia di McConaughey muove dai diari tenuti dall'attore per oltre trentacinque anni di vita, e riaperti – dice lui – solo di recente: “Sono appunti sul successo e il fallimento, gioie e dolori, cose che mi hanno stupito e altre che mi hanno fatto ridere di gusto. Come essere onesti. Come stressarsi meno. Come divertirsi. Come non far soffrire le persone. Come non soffrire. Come essere un uomo perbene. Come trovare un significato alla vita. Come essere più”. “Ho ritrovato storie del passato”, continua McConaughey, “lezioni che avevo appreso e dimenticato, poesie, preghiere, ricette mediche, idee su ciò che davvero conta nella vita, alcune fotografie spettacolari e un sacco di adesivi. Ho trovato qualcosa di credibile, un approccio al vivere che mi ha dato soddisfazione a suo tempo, eppure: se uno sa come affrontare le sfide della vita, e quando farlo - se sa abituarsi all'inevitabile - sperimenta uno stato di euforia che io chiamo catching greenlights, trovare l'onda verde".