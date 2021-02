I am Burt Reynolds, un originale documentario sul grande attore

La stella dell’epoca d’oro hollywoodiana (nata l'11 febbraio del 1936), raccontata da chi lo ha amato e gli è stato vicino nel corso della sua lunghissima carriera. In onda su Sky Arte (canali 120 e 400) giovedì 11 febbraio alle 21.15 e in streaming su NOW TV

approfondimento

Addio a Burt Reynolds, i film

Dai ranch nel profondo sud della Florida all’Olimpo delle star del cinema, l’epica storia di un attore, ultimo di una Hollywood vecchia scuola, con una carriera durata più di sei decenni.

A tracciarne l’intimo ritratto è il documentario I AM BURT REYNOLDS in onda su Sky Arte (canali 120 e 400) giovedì 11 febbraio alle 21.15 e in streaming su NOW TV, diretto da Adrian Buitenhuis, già regista dei documentari su Paul Walker e Heath Ledger.

Il documentario, attraverso interviste, documentazioni della vita privata dell’attore e video di repertorio riesce a comporre in un mosaico la personalità e le vicissitudini di un uomo che ha lottato tutta la vita per ottenere dei riconoscimenti dalle sue performance. Cresciuto in Florida, da ragazzo avrebbe voluto giocare a football. Dopo un infortunio, entra in contatto quasi per caso con il mondo della recitazione e se ne appassiona facendone il suo mestiere e la sua vocazione, accettando, soprattutto in giovane età, ruoli pericolosissimi da stunt.