Without Remorse, il nuovo film di Michael B. Jordan: data d'uscita

approfondimento

Per quanto concerne la pellicola con protagonista Michael B. Jordan, si racconterà la storia delle origini dell’eroe John Clark, ben noto ai fan di Tom Clancy. Esperto Navy Seal, vive con un solo obiettivo, ottenere la giusta vendetta per l’omicidio di sua moglie. La donna era incinta al momento della morte. Clark ha così perso le due persone più care al mondo.

Le due morti sono il frutto di una rappresaglia da parte di un gruppo di soldati russi. Una punizione estrema dovuta alla partecipazione di Clarke a una missione top-secret. Aiutato da un compagno Navy Seal e un agente della CIA, il protagonista porta avanti le proprie indagini, sollevando il velo su un complotto internazionale che minaccia di travolgere USA e Russia in un conflitto dagli esiti imprevedibili.

Dietro la macchina da presa c’è Stefano Sollima. Ancora un action internazionale per il celebre regista italiano. In carriera ha diretto titoli per la televisione e il cinema, da “Romanzo criminale – La serie” a “Gomorra”, da “ACAB” a “Suburra”, fino a “Sicario: Day of the Soldado”. Della sceneggiatura si è invece occupato Taylor Sheridan, co-creatore di “Yellowstone”. Suoi gli script di film come “Sicario”, “Hell or High Water”, “Wind River” e “Sicario: Day of the Soldado”. Negli anni ha inanellato un successo dietro l’altro e ora i fan non vedono l’ora di poter apprezzare il suo ultimo lavoro.