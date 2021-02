E' morto Peppino Rotunno, mago della fotografia per Fellini e Visconti

Aveva 97 anni; aveva "firmato" film come Amarcord, E la nave va, Il gattopardo, Rocco ei suoi fratelli ed era stato candidato all'Oscar nel 1980 per All that jazz

Rotunno era nato a Roma il 19 marzo 1923. Il suo nome, la sua luce avevano illuminato alcuni tra i massimi capolavori del cinema italiano: Amarcord, Satyricon, E la nave va o ancora Il gattopardo, Le notti bianche, Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti o ancora All That Jazz di Bob Fosse, per cui aveva ricevuto la nomination all'Oscar per la miglior fotografia nel 1980: era apprezzato anche oltre Oceano, tanto da essere diventato nel 1966 il primo direttore della fotografia non americano ad essere ammesso nell'American Society of Cinematographers. Tra i tanti premi vinti in carriera, anche sette Nastri d'Argento e due David di Donatello (per E la nave va nel 1984 e per Mio caro dottor Grasler di Roberto Faenza nel 1990), più quello speciale del Cinquantenario nel 2006.