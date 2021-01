La favola del "CineMarmocchi", il primo cinema dei piccoli di Milano

Al via il crowdfunding, promosso da Project W e Wanted Cinema, per aprire la prima sala cinematografica a misura di bambino a Milano, nel quartiere Giambellino



L’associazione culturale Project W con Wanted Cinema, la celebre distribuzione cinematografica milanese capitanata da Anastasia Plazzotta, da sempre portavoce di un cinema ricercato e fuori dagli schemi, proprio ora che le sale sono chiuse e la cultura è completamente bandita e messa da parte, non si è lasciata scoraggiare, e andando contro corrente ha deciso di lanciare un nuovo progetto grazie al crowdfunding civico promosso dal Comune di Milano, che mira a finanziare la realizzazione di un nuovo progetto: il CineMarmocchi. Dopo la significativa esperienza con il Wanted Clan in zona Porta Romana, cineclub e quartier generale della distribuzione cinematografica, che ha preso vita quattro anni fa anche grazie alle donazioni dei cittadini milanesi, sempre attraverso un crowdfunding civico, Wanted Cinema e l’associazione culturale Project W puntano alla realizzazione di un nuovo e ambizioso spazio, quello dei CineMarmocchi, ovvero il primo e unico cinema a Milano pensato e dedicato ai bambini, che sarà realizzato in uno dei quartieri più vibranti e multiculturali della città, ma oggi particolarmente colpito dall’emergenza Covid, quello di Giambellino, all’interno del Parco delle Crocerossine. Il progetto è patrocinato dal Municipio 6 del Comune di Milano e della Fondazione Ente dello Spettacolo

Un cinema a misura di bambino, costruito “alla Montessori”, che punterà sull’importanza dell’aggregazione, della socialità, della integrazione e non per ultimo sull’educazione al linguaggio cinematografico. Un luogo dove la programmazione dei film prenderà spunto dalla multiculturalità che contraddistingue il quartiere e proporrà titoli inediti e in lingua originale con sottotitoli, coinvolgendo attivamente la comunità con incontri e i dibattiti insieme a ospiti, registi e autori. La programmazione cinematografica sarà inoltre affiancata da attività collaterali, come mostre concerti, letture alle attività ludiche e all’aria aperta.

Tra le personalità contattate e che hanno subito aderito al progetto menzioniamo ci sono gli scrittori Roberto Saviano e Sandro Veronesi e il critico cinematografico Gianni Canova. Entrambi dialogheranno con un piccolo gruppo di donatori su zoom in una situazione conviviale di fronte a un calice di vino. Inoltre, tra le tante altre ricompense, anche alcuni incontri riservati a pochi donatori, con distributori, registi e produttori. Uno di loro sarà Carlo Cresto-Dina. Sarà poi possibile scegliere la Bibbia di tutti i cinefili, “Il Mereghetti”, con dedica dell’autore.

Inoltre, tra i numerosi eventi a sostegno dell’iniziativa sono previste delle anteprime esclusive dei titoli più attesi targati Wanted Cinema, come l’imperdibile “The Man Who Sold his Skin”, presentato all’ultimo Festival di Venezia, “Sull’Infinitezza” del regista Roy Andersonn premiato con il Leone d’Argento e l’attesissimo “Corpus Christi”.