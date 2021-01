E' morto Jean-Pierre Bacri, l'attore de "Il gusto degli altri"

E' morto a Parigi a 69 anni l'attore francese Jean-Pierre Bacri, protagonista di film come Aria di famiglia e Il gusto degli altri, probabilmente il suo ruolo da protagonista più famoso e apprezzato (vinse anche il David di Donatello come miglior film europeo). Era malato da tempo: la notizia del decesso è stata data dal suo agente.

Attore di teatro e di cinema, incarnava nell'immaginario collettivo dei francesi il personaggio burbero, spesso brontolone e annoiato, ma in fondo dotato di grande umanità. Era anche autore teatrale e sceneggiatore di tante opere spesso portate al successo insieme ad Agnés Jaoui, che era stata sua compagna. In carriera, Bacri ha vinto cinque Premi César, tra cui quelli per le sceneggiature di Smoking/No Smoking, Aria di famiglia, Parole, parole, parole... e Il gusto degli altri.