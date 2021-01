Morto a 79 anni Michael Apted, il regista di “Gorilla nella nebbia”

Il cineasta e documentarista britannico, noto anche per film come “La ragazza di Nashville” e “007 – Il mondo non basta”, era nato ad Aylesbury il 10 febbraio 1941 e aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1963. A confermare il decesso è stata la sua stessa agenzia Gersh

Il regista inglese Michael Apted è morto all'età di 79 anni. Il cineasta, ma anche noto documentarista, era famoso per film come “Gorilla nella nebbia” e “La ragazza di Nashville”, ma non solo. A confermare il decesso è stata la sua stessa agenzia Gersh. Michael Apted era nato ad Aylesbury il 10 febbraio 1941 e aveva iniziato a lavorare in televisione nel 1963.

La carriera di Michael Apted

Michel Apted inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo già negli anni '60 e lo fa in tv sul piccolo schermo con Seven Up! Il debutto sul sul grande schermo arriva nel 1972 con Triplo eco, film in cui recitano Glenda Jackson e Oliver Reed. Raggiunge però la fama nel 1980 con La ragazza di Nashville, grazie al quale ottiene sette nomination agli Oscar. Tra i film più celebri diretti da Apted si ricordano anche Gorilla nella nebbia (1988), Occhi nelle tenebre (1993), Nell (1994) e il film di 007 Il mondo non basta (1999). Successivamente dirige il film Enigma nel 2001 mentre nel 2006 realizza Amazing Grace e nel 2010 è lui il regista de Le cronache di Narnia - Il viaggio del veliero.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata del regista, Apted sposa nel 1966 l’attrice Jo Proctor da cui ha avuto due figli: Paul e Jim. Dopo il divorzio convola a nozze con la sceneggiatrice Dana Stevens, dalla quale ha avuto un altro figlio, John. Terminato anche questo matrimonio, nel 2007 nasce la sua quarta figlia, Lily, avuta da Tania Mellis. Nel 2014 si sposa con la produttrice Paige Simpson.