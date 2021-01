Barbara Shelley: addio all’iconica attrice dell’horror inglese

Chi era Barbara Shelley



approfondimento

Dalla metà degli anni Cinquanta fino alla fine dei Sessanta, Barbara Shelley è stata la punta di diamante della Hammer Film Production.

La casa di produzione cinematografica britannica specializzata in film dell’orrore ha avuto lei come star indiscussa per più di un decennio, trasformandola in una vera e propria icona del grande schermo in Technicolor.