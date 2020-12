Addio a Tommy Tiny Lister, attore per Quentin Tarantino e Nolan

L'attore ed ex wrestler Tommy 'Tiny'Lister, conosciuto per i film 'Il cavaliere oscuro' di Christopher Nolan e il 'Jackie Brown' di Quentin Tarantino, è morto a causa del Covid-19. Lister aveva 62 anni. Da una settimana, ha spiegato a People la sua manager Cindy Cowan, aveva manifestato i sintomi del contagio.

Apparso in pellicole come 'Ci vediamo venerdì", 'Il quinto elemento', 'Un diavolo a Manhattan' e nella serie di 'Austin Powers', Lister sarebbe dovuto tornare sul set nel weekend, ma aveva dovuto annullare gli impegni a causa delle sue condizioni di salute. E' stato un amico, preoccupato dal fatto che non rispondesse al telefono, a trovarlo morto nel suo appartamento, a Marina Del Rey in California