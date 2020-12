Il Cinemaniaco incontra i 3 moschettieri, segui l'evento in diretta

Giovedì 17 dicembre alle 14:30, presso gli studi di Sky si registrerà il videoincontro tra Gianni Canova e Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo protagonisti di "Tutti per 1 – 1 per tutti", il film di Giovanni Veronesi in onda il 25 dicembre su Sky Cinema. Registratevi (i posti sono limitati) per assistere alla diretta via Zoom.

approfondimento Tutti per 1 – 1 per tutti, le foto del film

I Moschettieri tornano con le loro mirabolanti avventure. Dopo la penultima missione, sono pronti per una nuova impresa al grido di Tutti per 1 - 1- per Tutti. Ma questa volta potremo assaporare le loro gesta direttamente su Sky Cinema. Infatti il 25 dicembre, l'atteso sequel firmato da Giovanni Veronesi ci terra compagnia sul divano di casi. E per prepararci all'evento il Cinemaniaco Gianni Canova ha organizzato un incontro i tre moschettieri, ovvero D'Artagnan (Pierfrancesco Favino), Porthos (Valerio Mastandrea) e Athos (Rocco Papaleo) La registrazione dello show avverrà giovedì 17 dicembre alle alle 14:30 presso gli studi di Sky di Milano. Gli appassionati di cinema che volessero assistere in diretta a questo imperdibile evento, dovranno registrarsi (i posti sono limitati) e avranno l'opportunità di partecipare come pubblico via Zoom, con la possibilità di comparire anche nel led dello studio.

