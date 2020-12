Margot Robbie firma un accordo in esclusiva con Amazon Studios

Secondo quanto riportato da Variety, Lucky Chap Entertainment, la società di produzione cinematografica di cui l'attrice fa parte, ha firmato un accordo di produzione in esclusiva con Amazon Studios. La collaborazione prevede che LuckyChap Entertainment crei e sviluppi per Amazon Studios film e progetti televisivi che verranno successivamente distribuiti da Amazon Prime Video. I membri Tom Ackerley, Josey McNamara e Margot Robbie si sono dichiarati entusiasti di "portare contenuti originali al sempre crescente panorama televisivo, la nostra speranza è sempre stata quella di sfidare la conformità narrativa e allo stesso tempo offrire una piattaforma a voci eccitanti e spesso trascurate. In Amazon troviamo un partner culturale che condivide le nostre passioni per il raccontare storie ".

L'attrice di C'era una volta a...Hollywood, l'ultimo film di Quentin Tarantino, Questione di tempo, The Wolf of Wall Street, The Legend of Tarzan, Suicide Squad, Tonya, Maria regina di Scozia e Bombshell, sta vivendo un periodo d'oro della sua carriera (LE FOTO). Ora quest'altra nuova avventura segna l'inizio di "un viaggio davvero elettrizzante per la compagnia, un viaggio che siamo incredibilmente orgogliosi di intraprendere con il fantastico team di Amazon".