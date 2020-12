Oscar 2021, la cerimonia sarà dal vivo o in streaming?

Variety e Hollywood Reporter “litigano” sulla prossima edizione degli Academy Awards, ma al momento non si sa ancora se le premiazioni avverranno in presenza o via Zoom

Variety afferma di avere ricevuto una “soffiata” circa la decisione di tenere come da tradizione la premiazione dal vivo all’interno del Dolby Theatre di Los Angeles, pur con tutti i dubbi legati al rispetto dei protocolli di sicurezza. Tra le ipotesi suggerite fra le righe figura una cerimonia senza pubblico e senza gli ospiti più “a rischio” (la rivista fa tanto di nomi, dagli ottantenni Anthony Hopkins e Sophia Loren alla più giovane, ma comunque settantenne Meryl Streep).



Hollywood Reporter è intervenuto a gamba tesa sul concorrente, smentendo apertamente le rivelazioni e affermando che l’Academy of Motion Pictures Arts and Science non ha al momento gli strumenti per prendere una simile decisione. La testata non esclude esplicitamente alcuna possibilità, ma il senso dell’intervento è evidente: se da qui ai prossimi mesi la pandemia non sarà sotto controllo, per gli Oscar 2021 si parlerà di una cerimonia in streaming, con la consegna dei premi che avverrà probabilmente via Zoom.