Omaggio a Sergio Corbucci, maestro dello spaghetti western

1º dicembre 1990 ci lasciava a Roma il regista Sergio Corbucci, considerato uno dei maestri dello “spaghetti western” e particolarmente apprezzato da Quentin Tarantino. A 30 anni dalla morte, Sky Cinema Action gli rende omaggio con due film da lui diretti, a partire dalle 17.35: IL MERCENARIO, il western con Franco Nero e Jack Palance, accompagnato dalle musiche di Ennio Morricone; e JOHNNY ORO, western in cui un temuto bandito si allea con gli Apache per vendicarsi del cacciatore di taglie che ha ucciso suo fratello.

Il Mercenario

La sceneggiatura e il progetto erano inizialmente destinati a Gillo Pontecorvo ed erano previsti come protagonisti Peter O'Toole, Burt Lancaster e Antonella Lualdi. In seguito la produzione decise di ingaggiare Sidney Poitier e di spostare la vicenda in Africa, ma Pontecorvo si ritirò dal progetto, motivando che non gli piacevano i western.

Successivamente la regia venne quindi affidata a Sergio Corbucci e come protagonisti vennero scelti Franco Nero (nella parte del polacco) e James Coburn (nella parte del mercenario americano), ma la produzione non riuscì ad accordarsi con Coburn. La parte del mercenario polacco andò quindi a Nero e il ruolo del messicano a Tony Musante, quando questi subentrò nel progetto. Per il ruolo era stato pensato anche Eli Wallach.