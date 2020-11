Stefano Deffenu debutta alla regia con "Ananda", un viaggio catartico

Debutta come regista Stefano Deffenu , l'artista sassarese diventato celebre al grande pubblico nel 2014 come attore protagonista di "Perfidia", l'apprezzato film diretto da Bonifacio Angius ( Perfidia, a Locarno per addentare il Pardo ). "Ananda" è il titolo della sua opera prima, un docufilm che racconta un lungo viaggio dalla Sardegna alle pendici dell'Himalaya, in prima nazionale a IsReal, il Festival del cinema del reale di Nuoro, in programma dal 2 al 6 dicembre su Mymovies.

la ricerca di una pace interiore che forse non troverò

approfondimento

"Ananda rappresenta la personale ricerca di una pace interiore che forse non troverò - spiega l'autore - una ricerca che non si è conclusa col mio ritorno a casa, ma è proseguita per dieci anni in un percorso sofferto e doloroso, che ha trovato la sua catarsi in una commistione di sorrisi e lacrime da un lato e musica e immagini dall'altro, e quindi divinità, saggi, antichi maestri e fantasmi. Dieci anni che non sono comunque bastati a supplire una tremenda separazione, quella di una presenza che sento sempre camminare di fianco a me". Sguardo in soggettiva su paesaggi affascinanti e ricchi di mistero in cui si respira un'atmosfera densa di misticismo, "Ananda" è prodotto da Monello Film e inserito nella sezione Camineras dedicata ai film realizzati in Sardegna o da autori sardi. Un'opera prima per un moderno "romanzo di formazione" vissuto fra le spiagge del sud dell'India e le pendici delle vette più alte del mondo.