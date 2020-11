Netflix produrrà il film biopic su Takeshi Kitano

Omaggio al celebre regista giapponese, premiato a Venezia con “Hana-bi” e “Zatôichi”

Netflix ha annunciato la messa in produzione di un film biopic su Takeshi Kitano. La pellicola avrà come titolo “Asakusa kid”, proprio come il libro di memorie del celebre regista. Sguardo puntato ai suoi anni giovanili, ovvero a quando lavorava in un night club di Tokyo. Di particolare rilevanza l’incontro e il rapporto con Fukamo Senzaburo, il comico principale del locale, che divenne poi mentore del futuro filmmaker.

Senzaburo è stato un personaggio chiave nella vita di Kitano, che mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo come stand up comedian. L'addio al Français, questo il nome dello strip club, lo ha spinto a puntare tutto sulle proprie doti, divenendo un celebre attore televisivo. Scelse inoltre un nome d'arte, "Beat Takeshi", che ancora usa quando è impegnato a recitare. Un percorso che lo ha condotto al suo primo film da regista, "Violent Cop", giunto nel 1989, e a una carriera stellare, da vera e propria leggenda.

Asakusa Kid, cosa sappiamo

Non si hanno grandi informazioni sulla pellicola, essendo nelle prime fasi di produzione. Il biopic è atteso per l'inverno del 2021 sulla celebre piattaforma streaming. A dirigere l'opera sarà Gekidan Hitori, che ha lavorato per ben sei anni alla realizzazione della sceneggiatura. Scelti già gli attori per interpretare Takeshi Kitano e Fukamo Senzaburo. Si tratta di Yagira Yuya e Oizumi Yo.