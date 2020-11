Wild Mountain Thyme, il trailer con Emily Blunt e Jamie Dornan

Nella didascalia del trailer è possibile trovare la trama della pellicola, questo il testo: “Anthony e Rosemary sono due amanti sfortunati, le cui famiglie sono in guerra per un pezzo di terra fortemente conteso che separa le loro due fattorie. Anthony, interpretato da Jamie Dornan , lavora costantemente nei campi mentre suo padre non fa altro che sminuirlo, ma ciò che lo preoccupa maggiormente è la minaccia del padre di lasciar la fattoria di famiglia ad Adam, cugino americano”.

Siamo in Irlanda , i suoi meravigliosi paesaggi fanno da sfondo a questa storia che vede protagonisti Rosemary e Anthony , cresciuti insieme fin dalla tenera età. Negli anni chiarimenti, riavvicinamenti e allontanamenti giocano un ruolo fondamentale nelle loro vite, a complicare la situazione l’arrivo di Adam , interpretato da John Hamm .

Il testo continua: “All’inizio Rosemary, interpretata da Emily Blunt, sembra provare rancore per esser stata messa in imbarazzo da Anthony durante l’infanzia, ma le scintille tra loro due potrebbero tener acceso un falò per tutta la notte. Sua madre Aoife cerca di unire le famiglie prima che sia troppo tardi”.

Infine, la trama si conclude: “Proprio quando crediamo che Anthony abbia trovato la forza per affrontare i suoi sentimenti repressi, il cugino Adam arriva con l’intenzione di strapparle Rosemary, corteggiandola in un viaggio di ventiquattro ore a Manhattan. Ma l’amore vero non può essere sconfitto!”.

Il trailer mostra i personaggi principali svelando anche alcuni dettagli della trama, nel cast anche Cristopher Walken, Dearbhla Molloy e Danielle Ryan.