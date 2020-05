Così non lo avevamo davvero mai visto: Jamie Dornan, su Instagram, si è trasformato in una… donna! Nuovo film? No. Semplicemente un modo per far divertire le sue figlie.

Padre di tre bambine, tutte avute dalla moglie cantante Amelia Warner, l’attore ha smesso i panni del sensualissimo Mr. Grey ed è diventato la “splendida” Jenny.

Jamie Dornan è Jenny

“Travestirmi con le mie figlie ha raggiunto un altro livello. Ecco a voi Jenny (coi capelli blu). È molto dolce”: questa la didascalia che Jamie Dornan ha postato a commento di una foto decisamente originale. Strizzato in un lungo abito rosso, coi codini e le scarpe col tacco, l’attore è decisamente irriconoscibile.

Del resto, le sue fan sono abituate a vederlo nei panni di Mr. Grey. Attore, supermodello e musicista, Dornan ha posato in carriera per riviste come GQ, Elle, Glamour, InStyle, Men’s Health, Icon. È stato testimonial di moltissimi brand (Calvin Klein, Diesel, H&M, Giorgio Armani, Desigual, Dolce & Gabbana), e ha esordito in “Marie Antoinette” di Sofia Coppola. Il 24 ottobre 2013 viene annunciato che interpreterà Christian Grey nella trasposizione cinematografica del libro “Cinquanta sfumature di grigio”, nel ruolo che - inizialmente - doveva essere di Charlie Hunnam. Impara a fare nodi e fibbie, recita al fianco di Dakota Johnson. E diventa un’icona sexy.

Un’immagine, questa, rafforzata quando - insieme a Eva Mendes - diventa il volto della campagna CK Underwear. Tanto che, Glamour UK, lo elegge “L’uomo più sexy dell’anno”.

Ora, eccolo diventare Jenny. Che magari non sarà sexy, ma alle sue figlie piace moltissimo.