Love & Suspense: storie di amori e misteri… da Collezione

Da martedì 10 novembre sarà disponibile On Demand la Collezione LOVE & SUSPENSE, dedicata ai film che hanno raccontato le grandi storie di amori turbolenti e impossibili. In prima visione tv Submergence di Wim Wenders

Come se l’Amore, quello con la A maiuscola, non bastasse, alle volte nelle grandi storie di passioni ci si mettono di mezzo pure intrighi e misteri. È quello che accade nelle pellicole della Collezione LOVE & SUSPENSE, disponibile On Demand a partire da martedì 10 novembre.



La punta di diamante di questa selezione ad altissimo tasso di emozioni è il film di Wim Wenders in prima visione tv Submergence, con protagonisti due fuoriclasse della recitazione come l’attrice premio Oscar Alicia Vikander (FOTO) e James McAvoy. La pellicola racconta dell’amore impossibile fra James, di facciata ingegnere, ma in realtà agente segreto in lotta con i terroristi, e Danielle, una biologa marina impegnata in una pericolosa missione subacquea.



Tra gli altri titoli della Collezione LOVE & SUSPENSE che terranno con il fiato sospeso gli amanti delle grandi emozioni troviamo Hemingway & Gellhorn di Philip Kaufman, con Clive Owen nei panni del leggendario romanziere e Nicole Kidman nel ruolo di Martha Gellhorn, reporter e corrispondente di guerra che divenne sua moglie e con la quale compì un rocambolesco viaggio nella Spagna dilaniata dal conflitto civile.