Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 29 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 29 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv

District 9, ore 21.15 Sky Cinema Uno

Quattro candidature all’Oscar per la pellicola diretta da Neil Blomkamp. Negli anni ’80 l’arrivo e l’integrazione di alieni con l’umanità. Ora però dal distretto 9 devono essere spostati da un’altra parte, ma loro vogliono tornare a casa.

Film fantasy da vedere stasera in tv

Aquaman, ore 21.15 Premium Cinema 1 +24

Jason Momoa è Aquaman, metà umano e metà atlantideo. La storia delle origini e il viaggio della sua vita che, non solo lo costringerà ad affrontare chi è veramente.

Film d’azione da vedere stasera in tv

Ghost Rider, ore 21.15 su Sky Cinema Halloween

Nicholas Cage è Johnny Blaze, stuntman infallibile che per salvare il padre stringe un patto con il maligno. Sarà costretto ad affrontare demoni e malvagi di ogni sorta.

Kill the Irishman, ore 21.00 su Sky Cinema Action

La vera storia di Danny Greene, un duro delinquente irlandese che lavorava per i mafiosi a Cleveland negli anni '70.

Film drammatico da vedere stasera in tv

The water diviner, ore 21.00 Sky Cinema Drama

Russell Crowe è regista e protagonista della pellicola dove interpreta un agricoltore australiano che decide di partire per la Turchia per ritrovare i tre figli partiti anni prima per combattere nell’ANZAC e mai più tornati.

Good People, 21.00 su Sky Cinema Suspense

Con James Franco e Kate Hudson, “Good People” narra le vicende di Tom e Anna, americani trasferitisi a Londra e con non pochi problemi a livello economico. In casa della persona a cui hanno subaffittato una stanza, morta per una overdose, scoprono un'ingente somma di denaro.

Le cose che non ti ho detto, ore 21.15 Sky Cinema Due +24

La pellicola racconta la storia di una coppia di coniugi, Grace (Annette Bening) ed Edward (Bill Nighy) sposati da 29 anni. Quando il figlio, Jamie va a far loro visita per il weekend, il padre gli rivela l’intenzione di lasciare la madre per un’altra donna che lo rende felice.

Jojo Rabbit, ore 21.15 Sky Cinema Due

Un premio Oscar per “Jojo Rabbit”, diretto da Taika Waititi. Un ragazzo seguace di Hitler (suo amico immaginario) scopre che la madre nasconde in casa Elsa, una ragazzina ebrea. Sono costretti a convivere, lui per proteggere la mamma e lei per restare in vita

Film commedia da vedere stasera in tv

La legge della giungla, ore 21.00 Sky Cinema Comedy

Comicità screwball incentrato su cosa succede nei territori in Guiana quando il governo francese decide di lanciare il turismo invernale. Sarà l’impacciato funzionario Marc Chataigne a supervisionare la costruzione delle piste da sci.

Un poliziotto alle elementari, ore 21,00 Sky Cinema Family

Kimble, interpretato da Arnold Schwarzenegger, è un poliziotto che deve scovare un pericolo spacciatore e pluri-assassino. Si mette sulle tracce e scopre che l’uomo vuole portarsi via il bambino. Per scovarlo Kimble diventerà maestro d’asilo.

Io sono tu, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Seth Gordon dirige “Io sono tu”, commedia che racconta la storia di un uomo che si vede rubare la sua identità da un’altra persona. Il suo ruolo di vice direttore di una nuova e brillante società finanziaria è quindi in bilico.

La legge dell’amore, ore 21.00 Sky Cinema Romance

Kate Beckenham è vicina alle nozze con il fidanzato. Da avvocato si occupare di un caso di eredità contesa contro il brillante collega Jack Sullivan. Durante il processo, Kate si innamorerà del suo avversario e vedrà il caso da un'altra prospettiva.

Viola bacia tutti, ore 21.14 Premium Cinema 3

Tre amici partono per una vacanza, lo scopo è prendere il sole e divertirsi con le donne. Tutto viene scombussolato dall’incontro con Viola, una maldestra rapinatrice.

Film biografico da vedere stasera in tv

Race: il colore della vittoria, ore 21.15 Premium Cinema 2

La storia di Jesse Owens, campione olimpico di Berlino 1936 dove vinse quattro medaglie d’Oro. Arriva la convocazione ai giochi olimpici ma la politica di epurazione razziale di Hitler divide il Comitato Olimpico Americano: partecipare o boicottare?

Film thriller da vedere stasera in tv

In Time, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Justin Timberlake interpreta Will Salas, venticinquenne da tre anni. Vive in un mondo futuristico dove uomini e donne sono programmati per raggiungere i venticinque anni.

I programmi in chiaro

Doc Nelle tue mani, ore 21.25 su Rai 1

Tredicesimo episodio della serie televisiva con protagonista Luca Argentero. La serie racconta la storia di Andrea che da medico brillante e rispettato si ritrova ad essere paziente per la prima volta a causa di un trauma cerebrale.

FBI, ore 21:20 su Rai 2

Ventesimo episodio della prima stagione della serie incentrata sul funzionamento interno dell'ufficio dell'FBI di New York, che mette a frutto tutta la capacità, l'intelletto e la tecnologia strabiliante del Bureau.

1989 – La Svolta ore 21:20 su Rai 3

Con il crollo della Germania dell’Est, Saskia Strong di vedere cambiate le carte in tavola. Agente della Stasi è sposata con l’americano Richard che lavora per conto della CIA. La donna vorrebbe lasciarsi il passato alle spalle

Chi vuol essere milionario?, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce una nuova edizione del game show arrivato al ventesimo anniversario.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1

Alessia Marcuzzi e Nicola Savino conducono un nuovo appuntamento con le inchieste e i servizi di attualità e cronaca del programma.

Dritto e Rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Approfondimento giornalistico condotto da Paolo Del Debbio con ospiti in studio e collegamenti, i temi della settimana politica.

Piazzapulita, ore 21.15 su La7

Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualità con ospiti in studio e collegamenti in esterna.

Real Sociedad-Napoli (Europa League), ore 21:00 su Tv8

Dopo la sconfitta contro l’AZ Alkmaar, il Napoli di Gattuso è chiamato all’impresa in terra spagnola contro la Real Sociedad, prima in classifica nella Liga.

G.I. Joe – La vendetta, ore 21.25 su Nove

Sequel di G.I. Joe, la pellicola narra le vicende degli agenti speciali protagonisti impegnati nella lotta contro il nemico Cobra e contro il governo degli Stati Uniti.