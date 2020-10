Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 26 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 26 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Sono solo fantasmi, ore 20.15 su Sky Cinema Uno

Tre fratelli squattrinati, a Napoli, si improvvisano 'Ghostbusters'. Con Christian De Sica, Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi.

Una bionda in carriera, ore 21.30 su Sky Cinema Romance

Sequel de 'La rivincita delle bionde' con Reese Witherspoon bel ruolo di Elle, diventata un avvocato di successo.

Nobili bugie, ore 21.40 su Sky Cinema Comedy

La decadente famiglia Martellini, durante la Seconda Guerra Mondiale, accoglie in casa tre ebrei in fuga con una valigia colma di oro.

Grandi bugie tra amici, ore 20.15 su Sky Cinema Due +24

Il sequel della commedia francese 'Piccole bugie tra amici', con Francois Cluzet e Marion Cotillard.

Amici come noi, ore 20.15 su Premium Cinema 3

Pio e Amedeo in una divertente commedia on the road: saltato il matrimonio di Pio, due amici lasciano Foggia per iniziare un viaggio tutto da ridere.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Red 2, ore 20.15 su Sky Cinema Uno +24

Secondo capitolo dell'action movie con il team di agenti segreti. Casta d'eccezione con Bruce Willis, John Malkovich e Helen Mirren.

Film biopic da vedere stasera in TV

Hammamet, ore 21.55 su Sky Cinema Due

Pierfrancesco Favino interpreta Bettino Craxi durante i suoi ultimi giorni di esilio in Tunisia.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Starship Troopers - Fanteria dello spazio, ore 20.00 su Sky Cinema Action

John decide di arruolarsi nella fantasia spaziale e sfidare insetti alieni giganti per conquistare la sua amata.

Unbreakable - Il predestinato, ore 21.40 su Sky Cinema Suspense

L'unico superstite ad un disastro ferroviario scopre, con l'aiuto di un gallerista di fumetti, di essere invulnerabile.

Il Signore degli anelli - Il ritorno del re, ore 20.15 su Premium Cinema 1

Terzo e ultimo capitolo della trilogia dell'anello. Il Re è tornato per combattere l'ultima battaglia contro l'oscuro signore di Mordor.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Fatal Agents, ore 20.00 su Sky Cinema Drama

In seguito all'assassinio del marito durante la Seconda Guerra Mondiale, una donna decide di fuggire a Londra ed entrare a far parte dei servizi segreti britannici.

Film horror da vedere stasera in TV

Annabelle 3, ore 20.15 su Premium Cinema 1 +24

Patrick Wilson e Vera Farmiga nel terzo capitolo della saga horror dedicata alla terrificante bambola Annabelle.

Film romantici da vedere stasera in TV

Amore & altri rimedi, ore 20.15 su Premium Cinema 2

Pellicola romantica che racconta come, tra un donnaiolo e un'artista affetta dal morbo di Parkinson, riesca a scattare la scintilla.

I programmi in chiaro

Io ti cercherò, ore 21.15 su Rai 1

Si rinnova l'appuntamento con la serie con Alessandro Gassman: Valerio studia i movimenti del capo piazza di Ostia per sfruttarli a proprio vantaggio.

The Choice 2020: Trump VS Biden, ore 21.20 su Rai 2

Alla vigilia delle presidenziali americane, va in onda un documentario sui due sfidanti per la Casa Bianca: Donald Trump e Joe Biden.

Report, ore 21.20 su Rai 3

Programma di approfondimento di Sigfrido Ranucci, con la collaborazione di Michele Buono, Cataldo Ciccolella e Bernardo Iovene.

Quo vado?, ore 21.57 su Canale 5

Film campione d'incassi con Checco Zalone che mette a nudo i vizi dell'italiano medio, disposto a tutto pur di non rinunciare al posto fisso.

Le Iene Show, ore 21.18 su Italia 1

Le inchieste e le interviste delle Iene che indagano sui principali fatti di cronaca e attualità.

Fuori dal coro, ore 21.20 su Rete 4

Programma di approfondimento sui principali temi di politica e di cronaca in Italia e nel mondo.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Le storie e le avventure della dottoressa Meredith Grey nella popolare serie tv statunitense ambientata in un ospedale di Seattle.

Gomorra - La serie, ore 21.30 su TV8

La serie evento che racconta la malavita organizzata: Genny vola a Londra per concludere un importante affare ma deve fare i conti con il suo passato.

Riaccendiamo i fuochi, ore 21.25 su Nove

Torna lo show di Francesco Panella che aiuta i ristoratori provati dall'emergenza Covid a rimettere in piedi le proprie attività.