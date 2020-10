Mission Impossible, riprese sospese a Venezia: un caso di Covid?

Tutto bloccato in Laguna in attesa dei tamponi: Tom Cruise e gli altri erano arrivati in città tra lunedì e martedì

Sono state sospese le riprese a Venezia di Mission Impossible – Lybra, il settimo capitolo della saga dell'agente segreto Ethan Hunt ( Tom Cruise ): non è stata comunicata una motivazione ufficiale, ma secondo alcune indiscrezioni si tratterebbe di un sospetto caso di Covid nella troupe arrivata da Roma tra lunedì e martedì: i tamponi sono stati subito girati a un laboratorio privato veneziano e tutti sono al momento in attesa di risultati del secondo tampone di verifica.

Tutto bloccato, dunque, a cominciare da Tom Cruise, arrivato lunedì a Venezia e distanza all'Hotel Gritti. Martedì si era lasciato avvicinare e fotografare dalla gente in giro per la città, mentre il regista Christopher McQuarrie aveva iniziato a preparare le scene di massa previste nel piano di riprese, sempre in pieno rispetto dei protocolli e delle norme sul distanziamento sociale; erano girate anche alcune foto di Tom Cruise che provava una scena, saltando da una barca-taxi all'altra. Il clou delle riprese dovrebbe arrivare tra il 4 e il 6 novembre, quando sarebbe in calendario una grande scena di festa a Palazzo Ducale, ma al momento si naviga a vista in attesa di ulteriori sviluppi: nella giornata di ieri, le 150 comparse sono state rimandate a casa fino a data da destinarsi e il set in Campo San Giacomo dell'Orio è stato al momento smantellato. E di fronte al Covid, anche il titolo Mission Impossible acquista un ulteriore e triste significato...