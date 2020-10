Caro Diario, si allunga il tour: proiettato a Roma fino al 21 ottobre

Il regista sta accompagnando in giro per l'Italia una delle sue pellicole più famose e caratteristiche: resterà nella Capitale per altri due giorni

Per gli appassionati del regista, un modo per rivedere quello che è forse il film-manifesto della poetica e del suo stile: diviso in tre episodi, ambientati tra Roma e le Isole Eolie. Il primo, "In Vespa", ambientato nella capitale d'agosto, ricca di momenti-cult e battute entrate nel linguaggio quotidiano (da "uno splendido quarantenne" in giù); il secondo, "Isole", in cui Moretti segue un suo amico in una lunga e stralunata vacanza in Sicilia; il terzo, "Medici", il più autobiografico e racconta l'odissea privata vissuta dal regista durante la sua malattia nei primi anni Novanta. Il "tour" di Caro Diario, partito da Perugia, ha toccato nei giorni scorsi Firenze, Bologna, Torino e Milano e si concluderà nei prossimi giorni nella Capitale.