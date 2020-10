Una notte al museo: in sviluppo un film d'animazione

Al via i lavori per il film d'animazione ispirato alla trilogia cinematografica di grande successo

Una trilogia che ha incassato più di un miliardo di dollari al botteghino internazionale affermandosi come un vero e proprio fenomeno mediatico, ora la storia che ha visto protagonista Ben Stiller ( FOTO ) sta per diventare un film d’animazione.

Una notte al museo: il progetto

The Disinsider ha lanciato in esclusiva una notizia che ha subito ottenuto grande attenzione mediatica. Infatti, stando a quanto rivelato dal magazine, sono iniziati i lavori per la realizzazione del film d'animazione intitolato provvisoriamente Night At The Museum: Kahmunrah Rises Again, la cui produzione prenderà avvio il 2 novembre a Los Angeles.

Il film si concentrerà sulla storia di Nick Daley, figlio del personaggio interpretato da Ben Stiller nella trilogia cinematografica. Non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la distribuzione, ma stando sempre a quanto riportato dal magazine, l’uscita sarebbe prevista per il 2021 su Disney+.