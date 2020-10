The Secret-Le Verità nascoste, un thriller con Noomi Rapace

Maja (Noomi Rapace) vive in una piccola città degli Stati Uniti, lontano dagli orrori del campo di lavoro nazista dove era stata detenuta con altri prigionieri rom. E’ riuscita a ricostruirsi una nuova vita, insieme a suo marito Lewis (Chris Messina) di origine americana. Un giorno, lungo la strada principale della città, Maja scorge uno sconosciuto (Joel Kinnaman) che fischia una melodia che le è familiare e la fa rabbrividire: teme che sia il soldato tedesco di nome Karl che la seviziò e uccise sua sorella minore. Ma dopo 15 anni Maja non è più molto sicura dei dettagli di quel momento traumatico, così comincia a inseguire l'uomo, nella speranza di essersi sbagliata. Con il trascorrere dei giorni i suoi ricordi riaffiorano sempre più prepotenti e Maja decide di rapire lo sconosciuto. Lo pedina e riesce a caricarlo nel bagagliaio della sua auto. Informa suo marito della sua azione e insiste affinché lui la aiuti a legarlo ad una sedia nel loro seminterrato e a interrogarlo, minacciandolo con una pistola. Implorando per la sua vita, il prigioniero giura di non essere l'uomo che Maja è convinta che sia, anzi sostiene di chiamarsi Thomas e di aver trascorso tutto il periodo della guerra in Svizzera. Nei giorni successivi Lewis guarda con orrore sua moglie mentre minaccia di uccidere il prigioniero. Nel frattempo, la moglie dell'uomo (Amy Seimetz) fa pressione sulla polizia per lanciare una caccia all'uomo sulle orme del marito scomparso

The Secret, Nessuna facile risposta

THE SECRET-Le verità nascoste è stato realizzato in sole sei settimane nella zona di NewOrleans. Tutte le scene all’aperto sono state create in loco, mentre gli interni chiusi e claustrofobici sono stati ripresi su un set costruito su un palcoscenico di un teatro. Quello che avevano era una sceneggiatura interessante, un cast talentuoso e impegnato, un regista disposto a fare quello che si doveva per rendere al meglio il film e un solido sostegno da parte dei produttori del film. Rapace dice “C’è molto da apprezzare nel lavoro fatto, è un thriller vecchia scuola, che ti trascina in una stanza oscura e non sai dove si trova l’uscita, il che è veramente emozionante. E' un dramma d’epoca con bellissimi vestiti e auto, ma ti dà anche la sensazione che questa donna abbia una vera possibilità di riscatto. I personaggi cercano la redenzione, l’amore, il perdono e la vendetta, senza sapere cosa vogliono veramente. E' un film che vorrei vedere”. Adler sottolinea che dopo le proiezioni di prova del film, il pubblico era entusiasta didiscutere e confrontarsi con gli altri presenti in sala su ciò che avevano appena visto. “Allafine c’è qualcosa di molto inquietante, non c'è' una vera chiusura per nessuno. La domanda finale non viene mai risolta e ora c’è un nuovo segreto. Non ci sono innocenti in questo film”.