Spider-Man 3: al via le riprese del nuovo film

Tutto pronto per l’inizio delle riprese del terzo capitolo che vedrà il ritorno di Tom Holland , classe 1996 , nei panni di uno dei supereroi più celebri e amati nel mondo dell’intrattenimento. In queste ore numerosi fan di Spider-Man stanno discutendo del cartello apparso a New York ipotizzando quindi l’imminente apertura del set di una delle pellicole più attese a livello internazionale.

Spider-Man: al via le riprese

approfondimento

Spider-Man 3, Jamie Foxx pronto a tornare come Electro

Un cartello che non riporta dettagli ufficiali ma che secondo alcuni fan non lascia dubbi all'immaginazione. Un utente ha condiviso su Twitter l’immagine dell’annuncio di divieto di parcheggiare in una delimitata area di New York nella giornata di venerdì 16 ottobre per la realizzazione del progetto denominato Serenity Now.

Stando a quanto riportato da alcuni fan di Spider-Man, Serenity Now sarebbe il titolo provvisorio utilizzato dalla produzione per indicare il terzo capitolo della saga, per questo motivo alcuni utenti hanno ricollegato il cartello all’inizio delle registrazioni del film.

Al momento non sono ancora arrivate conferme ufficiali da parte della casa di produzione.