Torna il Festival de la Comédie di Montecarlo

Si è aperta il 6 ottobre la 17esima edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Ezio Greggio, con il film francese fuori concorso "Un Triomphe", diretto da Emmanuel Courcol. L'imperativo, illustrato in conferenza stampa, è quello di ricominciare a ridere insieme, ribadendo l'importanza della condivisione.

Tante proiezioni di film italiani, francesi e internazionali in concorso e fuori concorso. Ci sarà anche l’anteprima mondiale di "The Comeback Trail", diretto da George Gallo con Robert De Niro, Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Zach Braff e Kate Katzman che sarà ospite del festival, insieme a tanti altri grandi del cinema.

La giuria

La giuria è composta dal premio Oscar Nick Vallelonga, sceneggiatore e produttore di "Green Book". Con lui anche le attrici Sabrina Impacciatore, Maggie Civantos e Lotte Verbeek.

I titoli

Ecco alcuni dei film in programma:

- Le "Mariage De Rosa" (in concorso – Spagna 2020), diretto da Icìar Bollain con Candela Peña, Sergi Lopez e Nathalie Poza.

-"In The Strange Pursuit Of Laura Durand” (in concorso – Grecia 2019) diretto da Dimitri Bavellas con Makis Papadimitriou, Michalis Sarantis e Anna Kalaitzidou.

- "Comrade Drakulich" (in concorso - Ungheria 2019) diretto da Mark Bodzsar con Ervin Nagy, Zsolt Nagy e Lili Walters, una storia di vampiri ambientata durante la Guerra Fredda

- "A L’abordage" (in concorso – Francia 2020) diretto da Guillame Brac con Eric Nantchouang, Salif Cissè e Edouard Sulpice.

Quest'anno al Festival saranno presenti anche i corti d'autore. I finalisti sono: "Snake Oil", diretto da Remy Archer (Regno Unito), "That no one Knows" per la regia di Martin Guggisberg (Svizzera), "The Lien" diretto da Tim Butcher (Regno Unito), "Cash Stash" diretto da Martin Darondeau e Enya Baroux (Francia) e "Green Lake" diretto da Emanuele Daga (USA). Il 10 ottobre verrà consegnato lo Short Comedy Award al miglior cortometraggio durante la serata di Gala.