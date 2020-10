Per Petra è in arrivo l'ultima delle quattro storie

E' in arrivo in prima tv lunedì 5 ottobre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno (disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV . Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite), l'ultimo appuntamento con le storie dell’ispettore Petra Delicato protagonista di Petra , la nuova produzione targata Sky Original prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm . L’ultima delle quattro storie si intitola “Morti di carta”.

L'ULTIMO APPUNTAMENTO CON PETRA È LUNEDÌ 5 OTTOBRE

Anche quando la suspense si fa più incalzante, il linguaggio della narrazione non smette mai di essere volutamente intimista, Non basta, quindi, una mente perversa o un maniaco che lancia i suoi messaggi dall’inferno della psicosi a far perdere a Pedra e Antonio la voglia di raccontare e raccontarsi. E magari, tra un'indagine e l'altra, anche di chiedersi se per caso esiste la felicità, se la solitudine fa paura, su come poteva essere la vita e non è stata. A noi non resta che scoprire cosa metterà nella sua scatola Petra nell'ultima di queste storie dal titolo Morti di carta.

Le quattro storie di Petra, prodotte da Sky, Cattleya e Bartlebyfilm, sono dirette da Maria Sole Tognazzi, sono basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett e sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia. Una sceneggiatura è firmata anche da Enrico Audenino.