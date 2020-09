Messaggeri dell'oscurità, le indagini di Petra Delicato continuano...

Dopo un’intervista in tv, l’ispettore Petra Delicato riceve degli strani pacchetti in Questura che la porteranno a indagare su un caso molto intricato. Non perdere l'appuntamento con Petra, Lunedì 28 settembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno. Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

“Petra”, le immagini della terza storia. In onda il 28 settembre

Torna su Sky per un nuovo caso da risolvere l’ispettore Petra Delicato nella terza delle quattro storie di Petra, la nuova produzione targata Sky Original prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm, che andrà in onda in prima tv lunedì 28 settembre, alle 21.15 su Sky Cinema Uno, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV. Anche in 4K HDR per i clienti Sky Q satellite.

Le prime due storie di Petra, sempre disponibili on demand su Sky e NOW TV – hanno ottenuto ottimi ascolti, in crescita di settimana in settimana, con 775 mila spettatori medi lunedì scorso per Giorno da cani (qui la recensione) e un complessivo di quasi 1 milione 300 mila spettatori medi nei 7 giorni per Riti di morte (qui la recensione).