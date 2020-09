007, pubblicati i nuovi character poster di No Time To Die

Tom Hardy sarebbe stato scelto come nuovo James Bond. Stando alle indiscrezioni, si attende il suo annuncio entro la fine del 2020

Il 12 novembre 2020 arriverà al cinema “No Time To Die”, ultimo film della saga di James Bond, che segnerà l’addio di Daniel Craig come 007. Una pellicola a lungo attesa, la cui proiezione in sala è stata rinviata a causa dell’emergenza coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). A meno di due mesi dalla data indicata, la produzione ha diffuso online ben 13 character poster ufficiali dedicati alla pellicola. Immagini che presentano i vari personaggi, tra vecchie conoscenze e nuovi arrivi. Il percorso di Daniel Craig ha avuto inizio circa 15 anni fa con “Casino Royale”, seguito da “Quantum of Solace”, “Skyfall” e “Spectre”. Questa è la sua quinta e ultima pellicola, nella quale trovano spazio anche Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw e Jeffrey Wright. I nuovi arrivati invece sono Rami Malek e Ana de Armas.

No Time To Die, la trama approfondimento James Bond, le locandine dei film di 007 Cary Fukunaga è il regista scelto per “No Time To Die”, tra i film più importanti su James Bond del ciclo di Daniel Craig, dal momento che ne segnerà l’addio. L’agente 007 ha deciso di ritirarsi dal servizio. Non può più sopportare quello stile di vita, che fin troppo gli ha portato via. Un’avventura dietro l’altra, con numerosi innocenti condannati a morte, dalle sue azioni (indirettamente) e da quelle dei villain susseguitisi. Si è ritirato in Giamaica, dove vorrebbe condurre un’esistenza serena. Si è lasciato tutto alle spalle ma una vecchia conoscenza riesce a rintracciarlo. Si tratta di Felix Leither, agente CIA che ha bisogno del suo aiuto per riuscire a liberare uno scienziato rapito. Bond accetta la missione, seppur riluttante, ma si ritrova a fronteggiare un nemico più pericoloso del previsto. Il villain di turno infatti è in possesso di una nuova tecnologia che potrebbe mettere in serio pericolo le sorti dell’intero pianeta.

